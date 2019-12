Von Samstagabend, 19 Uhr, bis Sonntagmorgen, 8 Uhr, ist die Wärmeversorgung durch die Fernwärme Ulm (FUG) in Böfingen, am Eichberg und im Baugebiet Lettenwald unterbrochen. Der Grund ist eine dringend notwendige Reparatur an einer Fernwärmeleitung in der Heidenheimer Straße, teilt die FUG mit. Stadtauswärts zwischen der Abzweigung Eichenhang und der Fußgängerbrücke könne es deshalb zu Verkehrsbehinderungen kommen.