Technische Gymnasien Erste Jahrgang am beruflichen Gymnasium legt Abiturprüfungen ab

Ulm / Beate Rose

Der erste Jahrgang am beruflichen Gymnasium an der Bosch-Schule legt jetzt die Abiturprüfungen ab. Heute beginnen die Prüfungen mit dem Fach Mathe.

Was tut man, wenn man als Schülerin auf einer katholischen Mädchenschule im Realschulzweig lernt, sich jedoch für Technik interessiert und die Hochschulreife anstrebt? Dann wechselt man am besten die Schule. Das machten Victoria Geßner und Anna Luna Scheid vor sechs Jahren, als Victoria zur 8. Klasse und Anna Luna sogar im Halbjahr der 8. Klasse, aufs technische Gymnasium wechselten. Da gehörte vielleicht noch etwas mehr Mut dazu, denn damals war die Schulart ganz neu in Ulm. Und heute steht an dieser Schule nun die erste schriftliche Abiturprüfung an, im Fach Mathe, denn die technischen Gymnasien starten damit früher als die allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg.

Ebenso wie Victoria und Anna Luna erging es Jonas Augustin und Paul Hoffstadt. „Meine Eltern hatten von der neuen Schule in der Zeitung gelesen“, erzählt Paul, der damals mit Mitschülern und Lehrern an seiner alten Schule „weniger zufrieden“ war.

Neu war, dass die Schulart in sechs Jahren angeboten wurde, im dreijährigen Profil gibt es sie in Ulm seit 1969. Die vier Schüler, alle heute zwischen 18 und 19 Jahre alt, gehörten damals zu einer Klasse von 24 Schülern, die im Schuljahr 2012/2013 den Betrieb aufnahm. Im Laufe der Schulzeit sind einige Schüler abgesprungen, 19 werden heute die Matheprüfung schreiben.

Aufgeregt? „Nö“, sagt Paul, der die Prüfung als „große Klassenarbeit“ sieht. Victoria berichtet von guten Vorbereitungen durch die Lehrer. Passend dazu lädt Hans-Joachim Haug, Abteilungsleiter des technischen Gymnasiums, die Schüler spontan zu einer Lernrunde mit einem Mathematikstudenten ein, der seit vier Wochen für die Schüler als Lernbegleiter da ist. Doch Paul und Jonas lernen gemeinsam und wollen für sich wiederholen, ebenso Victoria und Anna Luna.

Lernen im G 9

Das technische Gymnasium gehört zur Robert-Bosch-Schule auf dem Kuhberg, einem Schulzentrum für Elektro-, Fahrzeug-, Informations- und Metalltechnik auf dem Kuhberg. 3400 Schüler haben dort Berufsschulunterricht. Ein Riesenbetrieb also? Gerhard Braunsteffer widerspricht. Zwar lernen dort viele Schüler, doch das technische Gymnasium mit mittlerweile rund 500 Schülern – „eine Erfolgsgeschichte“ (Braunsteffer) – hat ein Gebäude für sich. Jonas ist sich dort vorgekommen wie an einer „kleinen Schule“.

Das ist auch deswegen so beliebt, weil sich viele Eltern ausrechnen: Wenn für ihr Kind der Stoff an einem allgemeinbildenden Gymnasium im üblichen achtjährigen Zug zu anspruchsvoll ist, lernt es besser mit mehr Zeit an einem beruflichen Gymnasium, von dem es seit 2012 in Ulm zwei gibt. Der Vorteil: ob auf dem Wirtschaftsgymnasium an der List-Schule oder am technischen Gymnasium an der Bosch-Schule – die Schüler lernen dort von der achten Klasse an im G 9.

Michael Reinaerdts, Klassenlehrer des ersten Jahrgangs am technischen Gymnasium, sagt übers Lernen: „Wir haben schon ein langsameres Tempo.“ Weil es mehr Zeit gibt. „Wer zu uns kommt, hat etwas übrig für Technik und Naturwissenschaften“, erklärt Braunsteffer. Darauf hebt auch der Lehrplan ab. Zwar wird in 32 Wochenstunden der üblichen Stoff der Gymnasialstufen gelehrt, allein das Fach Erdkunde bliebt für zwei Stunden Werkstatt in der Woche auf der Strecke.

Wartliste für Klasse 11

Nochmal Zulauf hat das technische Gymnasium in der 11. Klasse. Dann kommen jene Schüler, die etwa nach ihrem Abschluss an einer Realschule die Hochschulreife in drei Jahren anhängen wollen. Die Plätze von Klasse 11 an sind begehrt, „da führen wir Wartelisten“, sagt Abteilungsleiter Haug. Schüler, die bereits dort von Klasse acht an die Schule besucht haben, haben ihren Platz sicher. In Ulm kann man in drei Jahren zudem an der Valckenburgschule, der Friedrich-List-Schule und der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in beruflichen Profilen das Abitur erlangen.

Pläne für die Zeit nach der Schule haben die vier Schüler alle. Victoria will sich um ein Maschinenbaustudium in Dresden bewerben, Anna Luna um eines in Mechatronik in Ulm. Paul strebt ein Studium in digitale Medien an. Jonas hat seine Stelle sicher. Er leistet ein freiwilliges soziales Jahr bei den Pfadfindern. Jonas: „Bevor es an die Uni geht, will ich ein Jahr lang nicht zur Schule.“