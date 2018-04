Bauplatz Für Gewerbe fehlen Flächen in Ulm

Ulm / Chirin Kolb

Die Stadt Ulm hat über 32 Hektar Grundstücke gekauft. Für Wohnungsbau gibt es genügend Platz, für Betriebe wird es eng.

Die Stadt ist der größte Akteur auf dem Ulmer Grundstücksmarkt. Im vergangenen Jahr hat sie 32,5 Hektar gekauft und 7,5 Hektar verkauft, insgesamt also 40 Hektar umgeschlagen, berichtet Ulrich Soldner, Leiter der Abteilung Liegenschaften. Darunter sind Flächen für Wohngebiete. Doch die Stadt braucht Grundstücke noch für andere Zwecke.

Wohnungsbau In den nächsten Jahren stehen einige Gebiete zur Entwicklung an. Das zunächst größte am Eselsberg: Auf dem Gelände der ehemaligen Hindenburg-Kaserne entstehen im Viertel „Am Weinberg“ rund 900 Wohnungen. Weitere große Gebiete sind das Areal rund um die frühere Klinik am Safranberg und am Kuhberg südlich des Egginger Wegs. In der Kernstadt sollen vermehrt so genannte urbane Gebiete verwirklicht werden, die Wohnen mit „nicht störendem“ Gewerbe kombinieren. Zudem wird die Kohlplatte im Söflinger Westen voraussichtlich ab 2025 als Baugebiet entwickelt.

In den Ortschaften werden bevorzugt Einfamilienhäuser gebaut, demnächst in Ermingen, Unterweiler und Donaustetten. Als „Zukunftsmusik“ gelten Baugebiete in Lehr und Jungingen.

Stadt und Gemeinderat haben sich vorgenommen, innerhalb von fünf Jahren 3500 Wohnungen zu bauen, rechnerisch 700 pro Jahr. 2016 waren es laut Soldner rund 600, im vergangenen Jahr rund 500. Mehr als die Hälfte davon entstanden auf Bauplätzen, die der Stadt gehört haben. Diese Bodenvorratspolitik dient dazu, die Grundstückspreise erschwinglich zu halten (siehe Info-Kasten). Im Wohnungsbau sei Ulm mit Grundstücken recht gut ausgestattet.

Gewerbe Für Gewerbeflächen gilt das nicht, „sie sind nach wie vor knapp“, sagt Soldner. „Wir haben im Wesentlichen noch Restflächen.“ So ist die Stadt im Industriegebiet Donautal dazu übergegangen, Grün- und Verkehrsflächen, die nicht mehr benötigt werden, Betrieben für eine Erweiterung zur Verfügung zu stellen. Nördlich der A 8 soll das Gewerbegebiet weiter wachsen.

Landwirtschaft Die Stadt hat 20 Hektar landwirtschaftliche Flächen gekauft, die nicht bebaut werden sollen. Sie sind zum Tausch vorgesehen, erklärt Soldner. Wenn die Stadt Wiesen und Äcker kaufen will, um ein Baugebiet zu entwickeln oder abzurunden, muss sie den Landwirten oft andere Flächen anbieten. Diese Grundstücke sind also eine Art Verhandlungsmasse.

Verkehr Um die Linie 2, Straßen oder Radwege bauen zu können, muss die Stadt ebenfalls Grundstücke kaufen. Dazu zählten zum Beispiel Flächen, die jetzt für die Verbreiterung der Wiblinger Allee am Industriegebiet Donautal gebraucht werden.

Flächenausgleich Für Bauvorhaben sind Ausgleichsmaßnahmen oft an anderer Stelle nötig. Wenn das Hochwasserschutzkonzept für Einsingen steht, muss die Abteilung Liegenschaften wohl auch dafür Grundstücke kaufen.

Bund Die Stadt ist weiter bemüht, Flächen zu erwerben, die in ihrer bisherigen Funktion nicht mehr benötigt werden. Das gilt zum Beispiel für Kasernen der Bundeswehr und Gleisanlagen entlang der Schillerstraße. Dass die Stadt als Käufer zum Zug kommt, sei aber „kein Selbstläufer“.

Alles in allem hat die Abteilung Liegenschaften 2017 mit Grundstückskäufen und -verkäufen 51 Millionen Euro umgesetzt. Für Käufe stehen 12 Millionen Euro pro Jahr im Haushalt zur Verfügung. Durchschnittlich hat Soldners Abteilung in den letzten Jahren aber 16 Millionen Euro jährlich ausgegeben. Mit dem Segen des Gemeinderats: „Wenn sich die Gelegenheit zum Kauf bietet, muss man agieren können.“ Denn das sei „typisch Liegenschaften: Man denkt auch an Dinge, die erst in 20 Jahren anstehen.“