Gewalt Fünf Fäuste für ein Hallejuja

Neu-Ulm / swp

Weihnachtszeit – friedliche Zeit, heißt es in einem Lied. In Neu-Ulm ist das offenbar nicht so. Dort meldet die Polizei fünf Schlägereien allein vom Wochenende. Meist aus nichtigem oder sogar ohne Anlass.

So trugen zwei rumänische Arbeitskollegen am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr einen Streit mit Fäusten aus. Der Beifahrer einer 33-Jährigen aus Krumbach schlug einen 51-Jährigen, der beim Spurwechsel auf der Straße von Senden Richtung Neu-Ulm nicht aufgepasst hatte und so einen kleinen Unfall verursachte. Ein betrunkener 17-Jähriger und sein Begleiter traten mit Füßen gegen drei Männer aus Bibertal aus nichtigem Anlass. Und völlig ohne Grund gab ein 30-Jähriger aus Kötz einem 23-jährigen Passanten auf dem Nachhauseweg in der Nähe der Krankenhausstraße eine Kopfnuss, aus der eine Platzwunde entstand.

Auch der Grund für die Schlägerei dreier Besucher in einem Neu-Ulmer Bordell am Sonntagmorgen gegen 3.40 Uhr ist nicht klar. Dort schlug ein 23-Jähriger aus Geislingen mit seinen Fäusten auf zwei Augsburger ein, nachdem er erfahren hatte, dass sie eine zuvor gebuchte Prostituierte nicht bezahlen wollten. Sie mussten ins Krankenhaus. Der betrunkene Geislinger wurde in Handschellen aufs Polizeirevier gebracht.