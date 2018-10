BossHoss in Ulm Fünf Bosse und ein Bürgerman

Ulm / Helmut Pusch

Die Country-Rock-Band macht auf dem Ulmer Marktplatz Station. OB Gunter Czisch trommelte mit.

Eigentlich sind sie zu siebt, und im Live-Konzert haben sie auch noch die drei Bläser der Wonderbrass dabei. Doch gestern Nachmittag ging es auf dem Ulmer Marktplatz ganz puristisch zu. Boss Hoss gaben in kleiner Besetzung und mit rein akustischen Instrumenten einen kleinen Vorgeschmack auf ihr neues Album „Black Is Beautiful“, das am 26. Oktober erscheint – in einem speziell dafür umgebauten Saloon-Truck vor 20 Fans, die ihre Tickets beim Ulmer Regionalsender Radio 7 gewonnen hatten. Und vor jeder Menge Journalisten: Sogar das ZDF hatte ein Kamera-Team gesandt.

Ein omnipräsentes Frontduo

Kein Wunder: Das Gastspiel in Ulm war eines von zehn in ganz Deutschland – das einzige im Süden. Morgen steht ein Abstecher in Saarbrücken auf dem Programm. Ganz schön ehrgeizig für eine Country-Band. Doch die sieben Herren um die beiden Frontmänner Alec Völkel und Sascha Vollmer gehören mit zum Erfolgreichsten, was der deutsche Pop in den vergangenen zehn Jahren hervorgebracht hat.

Das Frontduo war ebenso omnipräsent als Juror bei „Voice of Germany“ wie bei der Musiktauschbörse „Sing meinen Song“, in wenigen Wochen startet die neue Castingshow „Voice senior“ mit Völkel und Vollmer in der Jury – und wie gesagt: In neun Tagen kommt das neue Album. Der Vorgänger, das Doppelalbum „Dos Bros“, brachte es auf höchst beachtliche 300.000 verkaufte Einheiten.

Eins von zehn Konzerten

Das sind also echte Stars, die da in schwarzen Jeans und Lederjacken ganz entspannt vom Ratskeller zu ihrem Truck schlappen, das Publikum herzlich begrüßen und warnen: „Wir haben schon mal vorgeheizt.“ Der das sagt, kennt die Region ganz genau. Sascha Vollmer ist gebürtiger Heidenheimer, und als er fragt, ob denn auch Heidenheimer im Publikum sind, heben auch Vollmers Eltern die Hand.

Die wohnten in Heidenheim neben einem anderen bekannten Musiker: Siggi Schwarz. „Der hatte in seinem Keller einen Musikladen eingerichtet: An dessen Schaufenster habe ich mir die Nase plattgedrückt“, erzählt Vollmer nach dem Konzert. Und bei Schwarz kaufte er sich auch seine erste E-Gitarre.

Vollmer sitzt mit einer akustischen Gitarre auf der Minibühne des Trucks und macht gut gelaunt Werbung für das neue Album. „Jetzt haben wir sechs Songs für Euch gespielt. Jetzt ist Schluss, den Rest müsst Ihr Euch kaufen“, scherzt er und lässt das Publikum entscheiden, was es noch hören will. Es wählt mit großer Mehrheit den BossHoss-Klassiker „Don’t Gimme That“.

Und dann gibt es noch im Saloon-Truck einen der größten Country-Hits überhaupt: Dolly Partons „Jolene“. In dem Song bittet die Nashville-Ikone „please don’t take my man“, was Sascha Vollmer nutzt, um einen ganz speziellen „man“ auf die Bühne zu bitten, „Ulms Bürgerman“: OB Gunther Czisch. Der passionierte Jazzschlagzeuger setzt sich aufs Cajon und spielt mit. Ein denkbarer Bandname für diese Formation: fünf Bosse und ein Bürgerman.

