Alternative Stadtführung Führung zu fairen Läden

Ulm / Beate Rose

Den Wochenmarkt kennt sie, sagt die Frau mittleren Alters, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Doch bei der „alternativen Stadtführung“ am Samstagvormittag der Hochschulgruppe für Nachhaltigkeit der Uni Ulm ist sie dabei, um „kleine Lädchen kennenzulernen, die in Ulm fair gehandelte Produkte anbieten“.

Die dreistündige Führung, organisiert von fünf Studentinnen und Engagierten der Hochschulgruppe, bildete den Abschluss der ersten „Ulmer Ernährungstage“, einer Reihe unterschiedlicher Veranstaltungen in der vergangenen Woche zur nachhaltigen Ernährung. Der Rundgang abseits von Massenware und Discounter ist „einer unserer Beiträge“, sagt Nadine Szemkus von der Hochschulgruppe, die auch zu Filmvorführungen und Poetry-Slam eingeladen hatte.

Das Interesse an fairem Handel ist offenbar weiblich – bei der Führung liefen 20 Frauen mit und der Sohn einer Teilnehmerin. Die erste Station war der Ulmer Weltladen und auch dort sind die Frauen in der Überzahl. „50 Ehrenamtliche haben wir. Davon sind zwei Männer“, sagt Geschäftsführerin Kirsten Tretter. Zu jeder Station erzählten die Studentinnen Wissenswertes um faire Produkte. So führte Raquel Dischinger vor dem Weltladen aus, wie viel Deutsche im Durchschnitt pro Jahr für faire Produktion ausgeben, nämlich 13 Euro.

Vom Weltladen ging es in die Herrenkellergasse zur Kornmühle und zum Laden „Gutes von Hier“, von dort zum Zuckerbäcker, wo alle Ulmer Zuckerbrot probieren konnten, übers Café „Fräulein Berger“ („die haben auch vegane Kuchen“), zum Haus der Begegnung, wo die Organisation „Foodsharing“ einen „Fairteiler“ betreibt, also Schränke, in die man Lebensmittel einstellen und abholen kann. Zum Abschluss auf dem Wochenmarkt gab es von den Studentinnen Dips zu frischem Brot. Einige waren sich die Teilnehmer in diesem Urteil: Lecker!