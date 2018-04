Beschäftigung Frühling am Arbeitsmarkt

Ulm / swp

Im März ist die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm um 0,2 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent gefallen. Dies sei erneut der niedrigste Wert aller Arbeitsagenturbezirke in Baden-Württemberg, heißt es in einer Mitteilung der Ulmer Agentur. Die Arbeitslosenquote im Land beträgt 3,3 Prozent.

In Ulm und den zum Bezirk gehörenden Kreisen Alb-Donau und Biberach waren 7524 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 402 weniger als im Februar und 1242 weniger als im Vorjahresmonat. „Der Frühling hält auch am regionalen Arbeitsmarkt Einzug, nach einer Seitwärtsbewegung im Februar ist die Arbeitslosigkeit im März deutlich zurückgegangen“, sagt Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm.

Gleichzeitig bleibe die Personalnachfrage von Unternehmen hoch. Der Bestand an offenen Arbeitsplätzen erreiche mit 6304 Angeboten einen neuen Spitzenwert. „Natürlich spiegelt sich darin der saisonübliche Aufschwung, ich gehe aber davon aus, dass der Arbeitskräftebedarf in der Region auch über das Frühjahr hinaus hoch bleiben wird“, sagt Auch.

Bei den Unter-25-Jährigen sind aktuell 853 junge Erwachsene ohne Beschäftigung. Die Jugendarbeitslosenquote lag damit mit 2,4 Prozent um 0,1 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat. 2542 Arbeitslose waren 50 Jahre und älter. Ihre Zahl sank im Vergleich zum Vormonat um 87, im Vergleich zum Vorjahr um 341.

Rückläufig ist auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen – Personen, die länger als ein Jahr ohne Beschäftigung sind. Zum Stichtag am 29. März waren es im Bezirk 1764, das sind 375 weniger als zur selben Zeit im Vorjahr. „Es ist besonders erfreulich, dass die positive Arbeitsmarktlage auch bei langzeitarbeitslosen Menschen ankommt“, kommentiert Auch die Entwicklung. Die Zahl der arbeitssuchenden Ausländer ist mit 2 631 Frauen und Männern im Vergleich zum Vormonat um 181 (Vorjahr 484) gesunken. Unter diesen Personenkreis fallen auch Flüchtlinge.

Hohe Nachfrage

Die regionalen Arbeitgeber meldeten 1 769 neue Stellen. „Wie üblich um diese Jahreszeit steigen die Stellenmeldungen in witterungsabhängigen Branchen, wie dem Baugewerbe an“, so Auch. Aber auch in Großhandel, Verkehr und Lagerwesen war die Nachfrage hoch. Ein großer Bedarf an Arbeitskräften besteht weiter im Gesundheits- und Sozialwesen, in Hotellerie und Gastronomie sowie im Einzelhandel.