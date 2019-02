Weiterbildung Frühjahrsakademie an der Uni Ulm über die Macht der Zahlen

Ulm / swp

Um die Macht der Zahlen geht es vom 25. bis zum 29. März bei der Frühjahrsakademie an der Uni. Unter dem Motto „Der vermessende Mensch“ hinterfragen die Veranstalter vom Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (Zawiw) den gegenwärtigen Drang, alles zu quantifizieren. Die Vormittagsvorträge kommen aus den Bereichen Wirtschaft und Medizin, Mathematik und Musik.

Den Auftakt macht der Ehrensenator der Uni, Prof. Péter Horváth, mit seinem Montagsvortrag „Kann man alles quantifizieren?“ Der Gründer einer Unternehmensberatung hinterfragt die Zahlengläubigkeit seiner Zunft skeptisch, insbesondere die Reduktion menschlicher Lebenswirklichkeit auf reine Kosten-Nutzen-Kalküle.

Weiter geht es am Dienstag mit einem historischen Exkurs zur Geschichte der Zahlen. Wie haben sich die heute geläufigen Zahlensysteme entwickelt? Eine Antwort darauf verspricht der Ulmer Mathematikprofessor Ulrich Stadtmüller bei seiner Zeitreise zu den Hochkulturen des Altertums sowie zur vorgeschichtlichen Mathematik.

Welche Bedeutung und Brisanz Zahlen in der modernen Medizin haben, verdeutlicht Prof. Eva Winkler vom Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Die Krebsforscherin stellt in ihrem Vortrag „Big Data in der Medizin“ ethische Fragen rund um den Einsatz von persönlichen Krankheitsdaten.

Um Zahlenspielereien geht es im Vortrag des Ulmer Psychologieprofessors Morten Moshagen am Donnerstag. Der Experte für Forschungsmethoden widmet sich statistischen Paradoxien und verrät, wie diese ausgenutzt werden. Wie kann es sein, dass das mittlere Einkommen über die Zeit ansteigt, aber gleichzeitig in allen Bildungsgruppen sinkt?

Am Freitag wird es „mystisch“. Kirchenmusiker Andreas Weil nimmt seine Zuhörer mit auf eine mathematisch-musikalische Reise zu Johann Sebastian Bach. Welche Rolle spielt die Zahlensymbolik in seinem Werk? Abgerundet wird die Akademiewoche wie immer durch mehr als zwei Dutzend Arbeitsgruppen und Mittwochsangebote.

Info Die Teilnahmegebühr für die Akademiewoche beträgt 89 Euro. Auch Einzelveranstaltungen sind buchbar. Anmelden kann man sich bis 1. März Das Programmheft im Internet: https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/zawiw/angebote/akademiewochen/