Das Universitätsklinikum Ulm hat im Morphin-Fall eine Erklärung abgegeben. In der Nacht vom 19 auf den 20. Dezember war es bei fünf Früh- und Neugeborenen auf einer Überwachungsstation der Kinderklinik nahezu gleichzeitig zu lebensbedrohlichen Atemproblemen gekommen. Der Zustand der Kinder konnte stabilisiert werden, doch nachdem eine Infektion als Ursache ausgeschlossen war, wurden am 23. Dezember Urinproben zur Untersuchung in die Rechtsmedizin geschickt. In den Urinproben wurde schließlich Morphin gefunden – aber das wurde erst am 15. Januar bekannt, also nach drei Wochen.

Nun hat das Universitätsklinikum eingeräumt, dass die Ergebnisse dieser Laboruntersuchungen bereits am 8. Januar im internen Klinikinformationssystem eingestellt wurden. Abgerufen wurden die Ergebnisse jedoch erst am Abend des 15. Januar. Erst danach nahmen die Dinge ihren Lauf: Die Leitung der Kinderklinik überprüfte am 16. Januar morgens die Vorgänge und informierte den Klinikumsvorstand. Der richtete eine Taskforce ein und stellte am Morgen des 17. Januar Strafanzeige gegen Unbekannt.

Uniklinik Ulm: Ergebnisse besaßen keine unmittelbare Relevanz

Die Universitätsklinikum Ulm erläutert jetzt, warum die Ergebnisse der Urinuntersuchungen erst nach drei Wochen vorlagen und zur Kenntnis genommen wurden. Die Rechtsmedizin sei die einzige Einrichtung am Universitätsklinikum, das über die erforderliche Geräteausstattung verfüge um umfassende toxikologische Screening-Untersuchungen durchzuführen. Am 23. Dezember, als die Urinproben in die Rechtsmedizin geschickt wurden, „waren alle Kinder wieder wohlauf, unsererseits wurde eine Straftat nicht vermutet. Von keiner Seite wurde Morphin als mögliche Ursache der klinischen Verläufe angesehen. Vor diesem Hintergrund wurde ein breitangelegtes toxikologisches Screening (Überprüfung von mehr als 8000 Stoffen) durchgeführt. Gesucht wurde nach Stoffen, z.B. auch aus Nahrungsbestandteilen, die bei den Neugeborenen Atemnot verursacht haben könnten. Dass die Untersuchungen auf Grund ihres Umfangs circa 2-3 Wochen dauern würden, war bekannt.“

Die Ergebnisse dieser Laboruntersuchungen wurden, wie es in der Mitteilung heißt, am 8. Januar im internen Klinikinformationssystem eingestellt. „Die Ergebnisse besaßen keine unmittelbare Relevanz für den klinischen Behandlungsverlauf, denn zu diesem Zeitpunkt war die Mehrzahl der Kinder bereits nach Hause entlassen, für die behandelnden Ärzte war die Therapie damit abgeschlossen. Überdies waren die Ergebnisse aus Sicht des mit der Untersuchung beauftragten Institutes auch nicht ungewöhnlich, da bekannt war, dass alle Kinder intensivmedizinisch behandelt worden waren. Auch ist im Kontext der Atemunterstützung (Intubation und Beatmung) ein Einsatz von Morphin häufig. Das Vorliegen von Befunden wurde wöchentlich überprüft, die Ergebnisse wurden am Abend des 15. Januar aus dem Klinikinformationssystem abgerufen.“

Das tut die Uniklinik Ulm jetzt zum Schutz der Patienten

Das Universitätsklinikum bedauert „mit Blick auf die erst im Nachhinein erkennbare möglicherweise strafrechtliche Relevanz der Ergebnisse der von uns beauftragten, zusätzlichen Laboruntersuchungen die einwöchige Verzögerung der Kenntnisnahme. Diese war für die erfolgreiche Behandlung der Kinder gleichwohl ohne Bedeutung.“

Zum Schutz der Patientinnen und Patienten habe die Uniklinik zudem folgende Sofort-Maßnahmen eingeleitet:

Routinemäßige Analyse von Urinproben bei Patienten mit ungewöhnlichem Verlauf (inkl. gezieltem Drogenscreening)

Verschärfte Kontrolle des Zugangs zu Betäubungsmitteln über die gesetzlichen Vorgaben hinaus

Künftig Verplombung/Vakuumierung aller Milchfläschchen/-spritzen (über welche das Morphin gegebenenfalls an die Säuglinge verabreicht worden sein könnte) zur Vermeidung von Kontaminationen

Beschränkung des Zugangs zu den Milchküchen

Verstärkung der unterstützenden Maßnahmen in den Teams (Supervision, Krisenbewältigungsangebote, Einzelgespräche etc.

Intensivierung der Streifen des Sicherheitsdienstes am Michelsberg

Zumdem unterstütze „das Universitätsklinikum die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm im so genannten Morphin-Fall vollumfänglich“.

LKA hatte bereits Panne bei den Ermittlungen zum Morphin-Fall eingeräumt

Nach den Ermittlungen der Polizei im Januar war es, wie bereits bekannt ist, zu einer weiteren folgenschweren Panne gekommen. Bei Untersuchungen in der Räumen der zwei Ärztinnen und vier Pflegerinnen, die in der fraglichen Nacht Dienst getan hatten, war im Spind einer Krankenschwester eine Spritze mit Muttermilch gefunden worden. Darin wies das Landeskriminalamt (LKA) dann Spuren von Morphin nach. Anstatt aber weitere Kontrolluntersuchungen abzuwarten, teilte das LKA der Staatsanwaltschaft Ulm dieses Zwischenergebnis unverzüglich mit. So geriet die Krankenschwester in den dringenden Tatverdacht, die fünf Säuglinge mit Morphium lebensgefährlich vergiftet zu haben. Sie kam am 29. Januar in Untersuchungshaft.

Doch als eine Vergleichsmilch der betroffenen Mutter ebenfalls Spuren von Morphin aufwies, kamen verstärkt Zweifel auf. Bei einer Kontrolluntersuchung beim Bayerischen Landeskriminalamt wies dann keine der Proben Spuren von Morphin auf.

Als vom LKA in Stuttgart schließlich das Signal kam, dass ein im Labor verwendetes verunreinigtes Lösungsmittel die Morphiumspuren in die Muttermilch gebracht hatten, wurde die Frau nach vier Tagen auf der U-Haft freigelassen. Allerdings sind alle sechs Mitarbeiterinnen der fraglichen Nachtschicht weiterhin von der Arbeit freigestellt, es wird weiterhin von einem Verbrechen ausgegangen.