Nach mehrwöchiger Zwangspause in der Corona-Krise dürfen Friseursalons ab Montag, 4. Mai, unter strengen Hygieneauflagen wieder öffnen. Sowohl Angestellte als auch Kunden müssen beispielsweise einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zudem sind die Salon-Inhaber dazu verpflichtet, ausreichend Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen.

Auch in Ulm und Neu-Ulm bereiten sich die Betreiber auf die Wiederöffnung vor. Einige haben bereits auf ihrer Webseite oder in den sozialen Netzwerken angekündigt, am Montag wieder zu öffnen. Zur besseren Übersicht haben wir eine Liste erstellt. Die Aufzählung wird immer wieder aktualisiert. Für Ergänzungen schickt uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Friseur“ an online-redaktion@swp.de.

Diese Friseursalons in Ulm haben ab Montag wieder geöffnet

Salon Nora Pelkonen (Zinglerstraße 28)

Befurt Friseure Ulm (Söflinger Straße 197)

Befurt Helden (Walfischgasse 5)

Befurt Helden (Neue Straße 38)

Epoche ( Neue Straße 42)

Weltmann Barbershop (Kohlgasse 1)

Taglio Siciliano (Fischergasse 10)

Giandor Friseure (Münsterplatz 36)

Le Coupe (Deutschhausgasse 15)

Effedue (Frauenstraße 2)

Haarstudio La Belle (Platzgasse 23)

Friseur Pure Beaute (Dreikönigsgasse 8)

Gentlemen's Club (Fischergasse 4)

Pure Beautè (Dreiköniggasse 8 )

Friseur Vogellehner (Wengengasse 25 )

Salon Claire (Römerstraße 32)

Friseure Scavo (Syrlinstrasse 7)

Salon Hair Hero ( Dieselstraße 4 in Neu-Ulm)

Osman’s Barbershop Ulm (Söflingerstraße 164)

Salonista Friseur Ulm (Söflingerstraße 164)

Diese Friseursalons in Neu-Ulm haben ab Montag wieder geöffnet

Su Misura (Brückenstraße 1)

Befurt Neu-Ulm (Wegenerstraße 7)

Coiffeuer Greaseur (Augsburger Straße 52)

Stephane de Paris (Ludwigstraße 7)

Haarstudio Rüya (Maximilianstraße 22)

Hahn und Hahn Friseure (An der Schießmauer 3)

FAM – Friseur and more (Petrusplatz 11)