Vor der Tür des Friseursalons „Klas“ in der Neuen Straße ruft Mustafa Meran die Nummern 62 und 63 auf. Rund 15 Leute warten auf dem Gehweg vor der Tür darauf, dass Meran ihre Nummer ruft. Am Montag, dem ersten Tag der Eröffnung nach dem Lockdown , haben also schon mehr als 60 Leute einen Haar...