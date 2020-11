53 Tage haben sie im Klimacamp auf dem Ulmer Marktplatz ausgeharrt. Ihr Ziel haben die Aktivisten von „Fridays for Future“ jedoch verfehlt: Sie wollten so lange bleiben, bis die Stadt den Klimanotstand ausruft.Doch am Montagnachmittag beendeten die Jugendlichen ihr Lager am Rathaus vorzeitig, sc...