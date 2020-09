In Augsburg halten Klimaaktivisten schon seit 73 Tagen durch – nun ziehen die Ulmer nach: Auf dem Marktplatz, in Sichtweite des Rathauses, haben ein gutes Dutzend vorwiegend junger Leute der Fridays for Future-Bewegung (FFF), von Greenpeace und der Gruppe Extinction Rebellion am Donnerstagabend e...