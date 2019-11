„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.“ Dieser Demoruf war am Freitag in der Ulmer Innenstadt zu hören, weil sich am Freitagnachmittag mehr als 2000 Menschen zur Kundgebung auf dem Ulmer Marktplatz versammelt haben: Sie sind einem Aufruf der Bewegung Fridays For Future gefolgt, die einen „Neustart“ bei der Klimapolitik in Deutschland fordert.

Die bisher ergriffenen Maßnahmen reichten nicht aus, um das globale Ziel zu erreichen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.

Demozug nach Kundgebung

Nach der mehr als einstündigen Kundgebung auf dem Marktplatz bei Regen und Kälte zogen die Demonstranten durch die Innenstadt, diesmal, im Gegensatz zu früheren Kundgebungen, linksherum, nämlich auf dem Hans und Sophie Scholl-Platz zum südlichen Münsterplatz am Weihnachtsmarkt vorbei, Hirschstraße, Wengengasse, Olgastraße, Frauenstraße, über die Neue Straße zurück zum Marktplatz.

Gerade in der Fußgängerzone kamen sich Demonstranten mit jenen in die Quere, die beim „Black Friday“ zu reduzierten Preisen shoppen wollten. In der Olgastraße war eine Fahrbahnspur komplett für die Demonstranten gesperrt, gesichert von Polizei und SWU-Mitarbeitern.