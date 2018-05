Telefunken-Museum Freundeskreis wird Verein

Ulm / swp

Jetzt wird es amtlich: Aus dem Freundeskreis Telefunken-Museum soll ein Verein werden, um die Sammlung von Hensoldt übernehmen zu können. Am Samstag, 16. Juni, findet die Gründungsversammlung für den „Schwaben Tech Park“ (STeP) statt, Restaurant La Cantera, Marlene-Dietrich-Straße 5. Das Gründungsteam hat mit Vertretern der Firma Hensoldt vereinbart, das „Telefunkenmuseum“ demnächst vom Denkmalamt inventarisieren zu lassen. Hensoldt habe zugesagt, die Exponate vollständig aufzubewahren und im Herbst dem Verein zu übergeben. Wer an der Gründung teilnehmen will, soll sich bei Felix.Wiederspahn@schwaben-tech-park.de melden.