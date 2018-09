Soziales Freiwilliges Jahr beliebt

Ulm / cst

Das Freiwillige Soziale Jahr, der Bundesfreiwilligendienst und das Freiwillige Ökologische Jahr sind in der Diözese Rottenburg-Stuttgart weiterhin ein gefragter Schritt nach dem Schulabschluss. Demnächst beginnen 904 junge Menschen ihr Freiwilliges Jahr, heißt es in einer Pressemitteilung. Insgesamt leisten 838 der Freiwilligen ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD). Sie nennen sich dann Bufdis. Vier Geflüchtete engagieren sich über das Programm „perspectiVe“ in sozialen Einrichtungen. Von den 60 Plätzen im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) sind mit 59 fast alle belegt. Außerdem beginnen drei Freiwillige über den Träger einen Europäischen Freiwilligendienst in Italien.

Wer sich im Freiwilligendienst engagieren will, findet aktuell freie Stellen auf „ich-will-fsj.de“ oder „ich-will-foej.de“.