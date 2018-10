Justiz Freispruch oder Haftstrafe für Kommissar vor Gericht in Ulm?

Ulm / Rudi Kübler

Unterschiedlicher hätten die Plädoyers im Prozess gegen den Kriminalkommissar, der sich derzeit vor dem Amtsgericht wegen Strafvereitelung und Veruntreuung von Bußgelder verantworten muss, nicht ausfallen können: Während Oberstaatsanwalt Stefan Adamski sich überzeugt zeigte, dass sich der mittlerweile 51-jährige Angeklagte selbst strafbar gemacht und dadurch der Integrität der Polizei in der Öffentlichkeit geschadet hat, zeichneten die beiden Verteidiger Klaus Knopf und Anita Würflingsdobler das Bild eines Beamten, der einen „ordentlichen Job“ gemacht und der seinen Kopf für die Bürger hingehalten hat.

Ihr Mandant werde zum „Sündenbock“ gestempelt für alles, was auf dem Polizeirevier schief gelaufen sei, sagte die Anwältin. Sie bezeichnete einzelne Anklagepunkte als „völlig absurd“. Es sei nur zu Lasten des angeklagten Kommissars ermittelt worden, „das kann rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht genügen“. Sie forderte Freispruch, weil kein Tatnachweis geführt worden sei.

Der Oberstaatsanwalt hatte zuvor die Vorwürfe aus seiner Sicht beurteilt, „Vorwürfe, die schwer wiegen“, sagte Adamski. Gerade auch, weil die Aufgabe der Polizei darin bestehe, Straftaten aufzuklären und zu verhindern. Der Angeklagte habe jedoch die Strafverfolgung in 29 Fällen unmöglich gemacht und in mehreren Fällen Bargeld verschwinden lassen. Insgesamt fast 5400 Euro, das von Sicherheitsleistungen oder Geldbußen herrührte. Quittungen seien zwar von dem Angeklagten unterschrieben worden, „aber dann verliert sich immer wieder die Spur des Geldes“.

Dem Kommissar auf die Schliche gekommen waren die Kollegen Mitte Juli 2015, weil auf dem Polizeirevier eine in der Nacht zuvor erhobene Geldbuße in Höhe von 125 Euro verschwunden war. Das Geld tauchte plötzlich wieder auf, allerdings in anderer Stückelung. Der Angeklagte gab an, den Umschlag mit dem Geld „aus Versehen“ in einen anderen Aktenberg gepackt zu haben. Was ihm Adamski nicht abnehmen wollte („fadenscheinige Einlassung“), vor allem, weil der Kommissar auch die E-Mail gelöscht hatte, die den Vorgang schriftlich dokumentierte. Interne Ermittlungen hatten in der Folge das ganze Ausmaß an Verfehlungen offenbart. Das Motiv für dieses völlig ungewöhnliche Verhalten: finanzielle Sorgen, sagte der Oberstaatsanwalt, der auf zwei Jahre Haft ohne Bewährung plädierte. Weder Einsicht, noch Reue seien erkennbar gewesen, im Gegenteil: Der Angeklagte habe sich als „Musterbeamter“ geriert.

Keinerlei Motive sahen dagegen die beiden Verteidiger. Knopf sprach von einem „Korpsgeist“ der Polizei, alles einem anzuhängen, der ins Schussfeld geraten sei. Als Beispiel zog der Rechtsanwalt die Aussage des Ulmer Polizeipräsidenten Christian Nill heran, der als Zeuge davon gesprochen habe, „den Angeklagten aus dem Polizeidienst zu entfernen“. Es könne nicht sein, dass ein Angeklagter seine Unschuld beweisen müsse, „das sieht der Rechtsstaat nicht vor. Das geht nicht. Das ist ein Unding.“

Das Urteil wird am Freitag, 13 Uhr, verkündet.

