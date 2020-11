Ein Ehemann, der Gewalt ausübt, der seine Frau misshandelt und rücksichtslos zuschlägt – das war für die junge Frau weit weg. „Ich dachte immer: Das betrifft mich nicht, so was passiert mir nie.“ Bis es doch passierte. Und sie nicht wusste, was sie tun sollte. Familiären Halt hatte sie ni...