51 Mieterinnen der UWS in der Weststadt müssen ihre Wohnung verlassen, das Haus wird abgerissen. Quartierssozialarbeiterin Silvia Gay-Vogt hilft den Frauen dabei – ganz praktisch und emotional. Etwa 600 Meter – so weit liegt die Wohnung von Susanne Schorks heutigem Zuhause entfernt. Laut Routenplaner sind das sieben Minuten Fußweg. Für viele ist das nichts. Für die 85-Jährige sind es Welten. „Ich habe 25 Jahre hier gewohnt“, sagt die Witwe und schaut sich in ihrem Wohnzimmer um....