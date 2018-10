Justiz Frau ins Gebüsch gelockt

ulm / Ulrike Schleicher

An drei aufeinanderfolgenden Tagen im April dieses Jahres soll ein Mann aus Syrien versucht haben, Frauen zum Sex zu zwingen. Tatorte waren die Umgebung des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) West sowie die Unterführung in der Neuen Straße zum Ehinger Tor. Gestern war Prozessauftakt vor dem Ulmer Landgericht unter Vorsitz von Richter Wolfgang Fischer. Nach der Verlesung der Anklage durch Staatsanwalt Michael Bischofberger räumte der 23-jährige Beschuldigte zwei Taten ein. Eine weitere habe er nicht begangen.

Verhandelt wurde gestern einer der drei Fälle. Demnach soll der damals obdachlose Mann in der Nacht vom 30. April mit Freunden in der Fußgängerzone unterwegs gewesen sein. Sie hätten Alkohol getrunken, sagte er: mindestens eine Flasche Wodka und mehrere Flaschen Bier. Zu der Gruppe habe sich eine Frau gesellt, die aus Österreich stammt und auf der Durchreise in Ulm war. Als ihr kalt wurde, habe der Angeklagte ihr angeboten, sie zum Bahnhof zu begleiten.

„Da sind sie aber nicht hin“, sagte eine Ulmer Polizistin aus, die das Opfer in der Nacht noch vernommen hatte. Stattdessen sei der 23-Jährige mit ihr nach links Richtung ZOB abgebogen und habe kurz vor der Fußwegbrücke über die Zinglerstraße auf einem Grünstreifen aus dem Gebüsch eine Decke gezogen. Er habe sie um ihrer beider Schulter gelegt und dann begonnen, sie an die Brust und an ihren Intimbereich zu fassen. Sie habe sich gewehrt, aber er habe sie zu Boden gedrückt und gesagt, er wolle mit ihr Geschlechtsverkehr haben. Als sie um Hilfe schrie, habe er ihr den Mund zugehalten. Erst nachdem drei Passanten hinzukamen, darunter zufällig ein 19-jähriger Bekannter aus der Berufsschule, sei er geflüchtet.

Die Frau, die in Amstetten in Österreich wohnt, erschien gestern nicht. Sie sei gesundheitlich nicht in der Lage, eine Aussage zu machen und eine Konfrontation mit ihrem Peiniger zu ertragen, verlas der Richter das ärztliche Attest. Sie leide zudem seit Jahren an einer Psychose und Schizophrenie, sei mehrmals in klinischer Behandlung gewesen.

Überfordert vom Geschehen

Nach Angaben der Oberkommissarin sei die Frau in Deutschland unterwegs gewesen, um die „Botschaft der Engel“ zu verkünden. „Das war aber das einzig Seltsame an ihr, ihre Schilderungen vom Tathergang waren nachvollziehbar.“ Sie sei sehr aufgewühlt gewesen, froh darüber, dass sie in Sicherheit war und wollte keine Umstände machen. „Sie war überfordert von dem, was geschehen war.“ Ein Alkoholtest ergab null Promille, verletzt war sie nicht.

Der 19-jährige Hauptzeuge, der laut seiner Aussage vom Nachtgebet aus der Moschee zum Bahnhof gelaufen war und die beiden auf der Grünfläche entdeckte – „er lag auf ihr und hielt ihr den Mund zu“ – erkannte den ehemaligen Mitschüler erst, als dieser von der Frau abließ. Zuvor habe er ihn mehrmals aufgefordert, die Frau in Ruhe zu lassen und ihn schließlich von ihr weg gezogen. „Er hat mich auch erkannt und mir gedroht, sollte ich die Polizei rufen“, sagte der 19-Jährige. Dann seien zwei Männer vorbei gekommen, er habe sie um Hilfe gebeten, erzählte der Zeuge. Einer habe die Polizei gerufen.

Das Gericht wollte gestern zunächst noch die Frage klären, ob und wie viel der Angeklagte getrunken hatte. „Eine Flasche Wodka und mehrere Bier ergibt bei Ihrem Körpergewicht einen Alkoholwert von mehr als fünf Promille im Blut“, sagte Fischer. Das sei enorm hoch. Dass der Mann womöglich Wodka getrunken hatte, habe jedoch auch das Opfer ausgesagt, erklärte die Oberkommissarin. Der Prozess geht am Montag, 12. November, weiter.