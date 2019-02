Fußgängerzone Fraktionen für Sanierung der Fußgängerzone

Ulm / swp

In der Bahnhof- und Hirschstraße besteht dringender Sanierungsbedarf. Deshalb soll die Stadtverwaltung noch 2019 einen Wettbewerb zur Neugestaltung der Fußgängerzone ausschreiben, fordern SPD, FWG und CDU in einem gemeinsamen Antrag. „Da zwischen der Ausschreibung, der Entscheidung und der Umsetzung einige Zeit vergehen dürfte, sind aus unserer Sicht keine Konflikte mit aktuellen Baustellen zu erwarten“, schreiben Martin Rivoir, Gerhard Bühler und Thomas Kienle. Wenn die Stadt mit der Ausschreibung erst nach der Fertigstellung der Sedelhöfe und der Tiefgarage am Bahnhof beginne, gehe zu viel Zeit verloren. Die IHK begrüßt diesen Vorstoß. „Das ist eine höchst erfreuliche Nachricht“, sagt Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle. Was die Gestaltung angeht, „geben die Sedelhöfe als Eingangstor zur City“ die Grundzüge vor.