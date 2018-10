Gebäude Fraktionen fordern: Forsthaus sanieren

Söflingen / swp

Die Renovierung des Forsthauses Söflingen, in dem mehrere Vereine ihre Räume haben, müsse „zeitnah erfolgen“, meinen SPD, FWG und CDU. Die Fraktionen setzen sich in einem gemeinsamen Antrag dafür ein, schnell zu beginnen, da sowohl Sanierungsumfang und Kosten bekannt seien. Aus den Unterlagen für die Haushaltsberatung 2019 und die Investitionsstrategie für die Jahre 2018 bis 2027 gehe hervor, dass die Renovierung des im Klosterhof liegenden Gebäudes in diesem Zeitraum nicht vorgesehen sei. Sie sei aber „dringend nötig“, schreiben Martin Ansbacher, Reinhold Eichhorn und Thomas Kienle im Namen ihrer Fraktionen an Oberbürgermeister Gunter Czisch.

Die Sanierung zu verschieben, sei nicht akzeptabel. „Der Zustand des Forsthauses hat sich weiter verschlechtert“, die Elektrik sei marode, das Gebäude von Schimmel befallen. Dass zudem Fluchtwege fehlten, sei „nicht hinnehmbar“.

Die drei Fraktionen hatten bereits 2015 den Antrag gestellt, das Forsthaus zu sanieren. Schon damals beklagten die selben Unterzeichner Schimmel, abbröckelnden Putz und nicht ordnungsgemäß verlegte Leitungen. Einzelne Räume des „Hauses der Söflinger Vereine“ seien zwar von Vereinen auf eigene Kosten und mit eigener Leistung renoviert worden, die festgestellten Mängel könnten aber wegen ihres Ausmaßes und ihrer sicherheitstechnischen Auswirkungen für das gesamte Gebäude nicht von den Vereinen beseitigt werden.