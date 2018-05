Fußball Fragen zur Fan-Fahrt an die Landesregierung

Stuttgart / us

Der Ulmer SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir möchte die Ausschreitungen im Zug nach dem Pokalfinale des SSV Ulm 46 Fußball gegen den TSV Ilshofen geklärt haben und hat eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt. Neben Einzelheiten zu den Ausschreitungen, die Rivoir interessieren, drehen sich seine Fragen um das Thema Rechtsradikalismus beim SSV Ulm Fußball und was der Verein dagegen tut. Desweiteren, ob der Fanbeauftragte des SSV mit im Zug war und ob er besonders geschult ist im Umgang mit rechtsradikalen Fans. Ob die Fanbeauftragten beider Teams in die Vorbereitung des Spieles eingebunden waren und wie viele Polizisten an den Bahnhöfen und in den Zügen im Einsatz waren.