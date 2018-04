Forum Forum mit dem Tübinger OB Boris Palmer

Ulm / swp

Er vertritt in der Flüchtlingspolitik eine harte und in seiner Partei höchst umstrittene Linie. Er tritt für Tempo 30 innerorts auch auf Hauptstraßen ein. Er musste Kritik einstecken, als er einen Falschparker fotografierte und das Foto mit Nummernschild auf Facebook postete. Boris Palmer, grüner OB von Tübingen, macht oft Schlagzeilen und ist bekannt für dezidierte Meinungs­äußerungen. Er stellt sich im Forum der SÜDWEST PRESSE am Dienstag, 24. April, ab 19 Uhr im Stadthaus den Fragen von Chefredakteur Ulrich Becker und Redakteurin Antje Berg. Karten gibt es in den SÜDWEST PRESSE-Geschäftsstellen oder online unter swp.de/ticketshop für 4 Euro mit Abomax oder 5 Euro.