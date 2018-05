Veranstaltung Forum in Ulm mit Annette Schavan

Forum in Ulm mit Annette Schavan

Ulm / swp

Sie war Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bundestagsabgeordnete der CDU für den Wahlkreis Ulm, legte ihr Ministeramt nach der Aberkennung ihres Doktortitels nieder und ist seit 2014 Botschafterin beim Heiligen Stuhl in Rom. Am Dienstag, 15. Mai, stellt sich Annette Schavan im Forum der SÜDWEST PRESSE den Fragen von Politikchefin Elisabeth Zoll und der stellvertretenden Nachrichtenchefin Karen Emler. Das Forum findet ausnahmsweise nicht im Stadthaus statt, sondern in der Galerie der SÜDWEST PRESSE, Olgastraße 129. Beginn ist um 19 Uhr. Die Tickets kosten 5 Euro, mit abomax 4 Euro.