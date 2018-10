Uni Forschung über den Tellerrand

Ulm / swp

„Grenzen überschreiten in der Wissenschaft“ – so lautet der Titel der Ringvorlesung, die das Humboldt-Studienzentrum der Uni Ulm im Wintersemester veranstaltet. In Anlehnung an die Exzellenzcluster-Initiative soll es vor allem um Grenzüberschreitungen durch Transdisziplinarität gehen, also um neue Forschungsfelder, die sich durch interdisziplinäre Zusammenarbeit eröffnen.

Heute, Dienstag, spricht Uni-Präsident Prof. Michael Weber über „Neues Wissen durch Grenzüberschreitung“.

Am Dienstag, 13. November, folgt Prof. Wolfgang Schleich, Institut für Quantenphysik. Er wird über „Quantenmechanik im Weltraum“ sprechen.

Zwei Wochen später, am Dienstag, 27. November, widmet sich Prof. Heribert Anzinger, Institut für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung, dem Thema „Digitalisierung des Rechts: Computergestützte Methoden in der Rechtswissenschaft”.

Am Dienstag, 4. Dezember, beschäfttigt sich Prof. Jürgen Mittelstraß von der Uni Konstanz mit „Grenzenlose Wissenschaft – Über Disziplinarität, Transdisziplinarität und das theoretische Wesen der Wissenschaft“.

Am Dienstag, 11. Dezember, stellt Prof. Axel Groß, Institut für Theoretische Chemie, die Frage „Interdisziplinarität – Segen oder Fluch für einen Wissenschaftler und seine Laufbahn?“

Am Dienstag 8. Januar, geht Prof. Markus Huber-Lang, Institut für Klinische und Experimentelle Trauma-Immunologie, auf das Thema „Das Trauma nach dem Trauma“ ein.

Prof. Ute Kaiser, Materialwissenschaftliche Elektronenmikroskopie, gibt am Dienstag 29. Januar, Einblicke in „Mikroskopie: Arbeit im Gebiet zwischen Grenzen“

Prof. Silke Leopold (Uni Heidelberg) fragt: „Wann ist Musik Musik? Grenzüberschreitungen zwischen Musikwissenschaft und musikalischer Praxis“.

Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr im Multimediaraum des Gebäudes N27.