Hochschule Formen der Mobilität

Ulm / ruk

Am Mittwoch, 11. April, kommt Anke Kleinschmit an die Hochschule Ulm. Die Daimler-Managerin spricht von 17.45 Uhr an in der Aula, Campus Prittwitzstraße, über intelligente und nachhaltige Mobilitätskonzepte der Zukunft. Kleinschmit studierte an der FH Ulm Feinwerktechnik/Mechatronik, bevor sie 1992 zu Daimler ging. Sie leitet seit Ende 2017 die „Technologiefabrik“ des Autokonzerns. Von 2015 bis 2017 war sie Leiterin der Konzernforschung und Nachhaltigkeitsbeauftragte der Daimler AG. Digitalisierung, Elektrifizierung und das autonome Fahren ermöglichen neue Formen der Mobilität. Auch Daimler will sich zum Mobilitätsdienstleister weiterentwickeln und gleichzeitig die bisherigen Kerngeschäfte fördern.