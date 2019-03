Die Akteure in Ulm müssen an einem Strang ziehen, um bezahlbaren Wohnraum und die angestrebten 700 Wohnungen jährlich zu schaffen. So reagieren die Grünen auf unseren Bericht, in dem die Bauträgerfirma Munk Fairness und den Blick auf ökonomische Realitäten und steigende Baukosten fordert.

Wohnungsmarkt in Ulm Bauträger wollen für teures Wohnen nicht verantwortlich sein Volker Munk wehrt sich gegen Vorwürfe von Stadträten. Die Verantwortung für Sozialwohnungen liege verstärkt bei öffentlichen Trägern.

Die Grünen kritisieren auch nicht Munk, erläutert Sprecherin Annette Weinreich. Vielmehr hätte das Rathaus im vielzitierten Gummi-Welz-Areal eine Quote für Sozialwohnungen durchsetzen müssen. Stadt und Investoren dürften sich aber „nicht ständig gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben“.

