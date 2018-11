Tiefgarage oder Seilbahn Förderantrag: 30 Millionen Euro für Wilhelmsburg in Ulm?

Ulm / Christine Liebhardt

Eine Wald- und Burg-Kita. Wohn-Ateliers. Eine Tiefgarage. Und natürlich kulturelle Veranstaltungen: Was die weitere Nutzung der Wilhelmsburg angeht, denkt die Stadt Ulm in alle Richtungen – und hat viele Ideen. Viele teure Ideen, die sich nur umsetzen lassen, wenn die Stadt wieder Fördergeld bekommt. Weshalb der Gemeinderat gestern beschlossen hat, dass Ulm sich erneut für das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ bewirbt.

Zwei Drittel für die Erschließung

Geht es nach der Stadtverwaltung, könnten in der Zeit von 2019 bis 2023 gut 31 Millionen Euro in die Burg investiert werden, knapp 21 Millionen davon als Fördergeld. Zwei Drittel der Summe sollen laut Ausgabenplan in die äußere Erschließung gesteckt werden. Allein 18 Millionen Euro sind im Antrag für den Bau einer Tiefgarage vorgesehen, auch eine Studie für eine urbane Seilbahn ist demnach geplant.

Wobei Katharina Wieder, Projektentwicklerin für die Wilhelmsburg bei der Ulmer Sanierungstreuhand, relativiert: Noch sei nichts entschieden, die Stadt habe den Antrag schnell fertigstellen müssen. Sollte er bewilligt werden, müsse erst einmal geschaut werden, was tatsächlich geht und was nicht. Eine Garage etwa, ob hoch oder tief, sei „der teuerste Baustein, aber wir müssen eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, ob und wie man das machen kann“, erläutert sie auf Anfrage. Denn nicht nur die Burg selbst, sondern auch die Grünflächen davor sind denkmalgeschützt. Stellplätze seien nur ein Teil des Mobilitätskonzepts, das in einem ersten Schritt 2019 entwickelt werden soll, betont Wieder. Klar ist indes auch: „Wenn wir das da oben mit Büros beleben, müssen wir eine gewisse Anzahl an Parkplätzen bieten.“

Im Antrag an den Bund ist auch ein Budget für eine Studie zu einer urbanen Seilbahn vorgesehen. Wie realistisch ist das? „Es ist etwas, das wir auch prüfen müssen“, sagt die Projektentwicklerin. Denn bislang habe es schlicht und ergreifend noch keine ordentliche Studie dazu gegeben. Der Verwaltung gehe es in erster Linie darum, die Wilhelmsburg sinnvoll in den öffentlichen Nahverkehr einzubinden. Etwa mit einem Bus-Anschluss von der neuen Straßenbahn-Haltestelle an der Abzweigung zum Lehrer Tal.

Ist die Bewerbung erfolgreich, steht der Stadt ein strammes Programm mit hohen Investitionen bevor. Was die Mitglieder im Stadtentwicklungsausschuss, wo die Antragstellung am Dienstag vorberaten worden war, gelassen nahmen: Sabine Schuler (CDU) wollte wissen, ob ein geplantes Regenrückhaltebecken im Zentrum auch ansehnlich wird, und Brigitte Dahlbender (SPD) wies auf den Widerspruch zwischen Wohnen und Events hin. Gerhard Bühler (FWG) wähnt die Stadt auf dem richtigen Weg: „Die Wilhelmsburg strahlt genau das aus, was man sich lange nicht hat vorstellen können.“

Die Chancen für die Bewerbung stehen gut, denn die Stadt hat alle Maßnahmen des aktuellen Förderprogramms fristgerecht umgesetzt. Trotzdem könne man kaum vorhersagen, ob es klappt, warnt Katharina Wieder. Vielleicht gibt es nur eine Teilförderung. „Uns war wichtig, uns jetzt zu bewerben, um die Begeisterung der Bevölkerung zielführend weiterzubringen.“

Schließlich habe man schon ordentlich Geld reingesteckt. Und den Weg der Kunst- und Kulturveranstaltungen will die Stadt auf jeden Fall weitergehen, auch ohne Fördergeld. „Die Wilhelmsburg ist etwas total Einzigartiges und Besonderes in Ulm – wie das Münster.“

