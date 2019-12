Europa ist für diese Menschen weit weg. Dabei leben sie auf einer Insel, die zum Staatenbund gehört: Lesbos in Griechenland. Wobei – von leben kann man nicht sprechen, eher schon von vegetieren. Seit 2015 werden Geflüchtete, die übers Mittelmeer kommen, in dem berüchtigten Lager Moria gesammelt. Unter Bedingungen, die mit Menschenwürde nichts zu tun haben. Schon oft ist darüber berichtet worden, nur wenige haben die Zustände mit eigenen Augen gesehen.

Dazu gehört der Chefarzt der Chirurgie an der Weißenhorner Klinik, Christian Bialas. Er und seine Frau Monika waren 2015 auf Lesbos im Urlaub, sahen das Elend und lernten Menschen auf der Insel kennen, die helfen: das englische Ehepaar Philippa und Eric Kempson. Die beiden haben das Hilfsprogramm „The Hope Project“ auf die Beine gestellt. Dabei geht es nicht nur um das Notwendigste wie Nahrungsmittel und Wasser, wie Bialas im Frühjahr erzählte, sondern inzwischen auch um eine Schule und Werkstätten.

Aufgrund des fortwährenden Elends – Bialas hat jüngst wieder darüber berichtet – hat sich der Flüchtlingsrat Ulm entschlossen, Spenden für das Projekt zu sammeln, teilt der Vorsitzende Lothar Klatt mit. Die Miete der Räume für ein ganzes Jahr sei das Ziel. Dafür sind rund 30 000 Euro nötig. Neben der Sammlung organisiert der Rat ein Benefizkonzert mit dem griechischen Pianisten Paris Tsenikoglou in der Pauluskirche (17. Januar).

Auch in Ulm ist Hilfe nötig

„In der Pauluskirche wird Christian Bialas auch über die Situation der 13 000 Flüchtlinge auf Lesbos und über die Arbeit des Hope-Projektes informieren“, sagt Klatt und macht in diesem Zusammenhang auch auf die Arbeit des Flüchtlingsrates in Ulm aufmerksam. Auch hier seien Geflüchtete auf Unterstützung durch Ehrenamtliche in jeder Form angewiesen. „Wir springen, soweit möglich, da ein, wo die Grenze staatlicher, städtischer und der Unterstützung durch Wohlfahrtsverbände erreicht ist.“ Etwa, um Notsituationen der Geflüchteten zu überbrücken. So gehe es etwa um Hilfen im Alltag, Wohnungssuche und rechtliche Beratung und auch um Geldspenden.

Info Wer spenden will, kann dies unter dem Stichwort „Dr. Bialas“ oder „Hope-Projekt Lesbos tun. IBAN: DE90 6305 0000 0002 1956 90, Infos unter: www.facebook.com/HopeProjectKempsons