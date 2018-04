Unterhaltung Florian Silbereisen

Neu-Ulm / Christa Kanand

Die Uhr auf der Bühne tickt. Beim Countdown zählt die bunt gemischte Masse lautstark mit. Krönchen blinken, Leuchtstäbe und Handys auch. Längst stehen Dutzende Fans jeden Alters an der laufsteghaften Bühne. Dann ist es soweit: Die fünf Tänzer der Dancefloor Destruction Crew (DDC) eröffnen zu Feuerstößen und eingespieltem Mega-Sound das Programm. Wie die Weltmeister des Breakdance durcheinanderwirbeln – atemberaubend.

Zur Massen-Erhebung steigert sich der Beifallssturm für den Star des Abends: Florian Silbereisen, einer Galionsfigur des deutschen Schlagers. Das Tour-Motto „Wir werden immer mehr!“ bestätigen 3900 Schlagerfans. Prompt formiert sich bei Silbereisens geschmetterten Oldie-Hits wie „Pure Lust am Leben“. „Griechischer Wein“ und „Live Is Life“ die Fan-Familie, unterstützt von digitalen Textbändern, zum unermüdlichen Riesenchor.

„Seid Ihr startklar für die Schlagerparty des Jahres in Neu-Ulm?“, heizt der 36-jährige Niederbayer die knapp ausverkaufte Ratiopharm-Arena weiter an. Und ob! Großes Wir-Gefühl bei bekannten Melodien, meist in flotten Dancefloor-Rhythmen, und eingängigen Texten zu Liebe, Hoffnung, Freundschaft, Heimat. Singend, klatschend, Sirtaki tanzend: Es herrscht Hochstimmung. Schlagerlust wird zur puren Lebenslust, die Arena bebt, der Schlager lebt.

Alte und aktuelle Hits werden in dem von Michael Jürgens produzierten Spektakel neu interpretiert oder neu gecovert. Nicht kleckern, sondern klotzen scheint die Devise. Ein fantastischer Augenschmaus vor zweistöckigen Stahlgerüsten durch Video-Einblendungen, LED-Wände, Lichtdesign, Glitzerregen und Feuerspiele, die exakt zur Musik im Teil-Playback passen. Natürlich mit Silbereisen als Moderator, als Seele des perfekten Mega-Events und als Gastgeber. Das starke Aufgebot glänzt im Auf und Ab in Soli, in diversen Formationen. Und zwischendurch geht Silber­eisens berührende Teddybär-Story unter die Haut.

Die Mischung stimmt, der Griff in die große Kostümkiste auch. Zwischen spektakulären Auftritten der rappenden DDC-Breakdancer („Tanzen gehn“) geht es Schlag auf Schlag. Da begeistert Schlagerbarde Ross Anthony, der blonde Brite mit bubihaftem Charme, von „Michaela“ bis „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ ebenso wie die helle Powerstimme („I Will Survive“)von Helene Nissen, einer jungen Newcomerin.

Bad in der Menge

„Wir sind Schlager“ heißt es bei Klubbb3, der etwas rockigen „Boygroup“ aus Silbereisen, Jan Smit und Christoff. Beim Titel „Selfie! Fertig! Los!“ sucht das Trio das Bad in der Menge. Auf Tuchfühlung mit dem Publikum geht auch Shootingstar Ben Zucker. Bei „Na und?!“ oder „I Need A Hero“im Duett mit Helene Nissen beeindruckt seine Reibeisenstimme.

Und dann der „König von Mallorca“: Jürgen Drews. „Von Null auf Hundert“ verspricht der deutlich jünger als 73 wirkende Schlagerstar: „Ich bau` Dir ein Schloss“ unter aufblasbaren Schloss-Türmen. Im Showdown mit allen 17 Künstlern, zu denen auch vier attraktive Tänzerinnen als schmückendes Beiwerk zählen, werden nach „Ein Bett im Kornfeld“ die Zugaben draufgesattelt. Nach knapp dreieinhalb Stunden ist mit „Oh, wie ist das schön“ Feierabend. Alle sind geschafft, aber glücklich.