Comedy Flach, flacher, Olaf Schubert

Elvira Lauscher

Olaf will nach den großen Erfolgen in Teutonien nun auch den amerikanischen Markt erobern und hat daher einen englischsprachigen Titel gewählt. Und er weiß für sexy auch gleich eine Übersetzung: geschlechti. Der ostdeutsche Vorzeige-Pullunder Olaf Schubert ist für seine ums Eck gedachten Gedankengänge und sprachlichen Wortschöpfungen ebenso bekannt wie für die Kunst, mit viel Worten nichts zu sagen. Doch im aktuellen Programm, in dem er sich auch von seiner sinnlichen Seite zeigen will, präsentiert er eine thematische Substanzlosigkeit, die zudem so manches Mal nicht mehr in die Zeit passen will.

Dass er an seinem Musikerkollegen Jochen M. Barkas kein gutes Haar lässt, ist ja nicht neu, neu ist, dass die meisten seiner Gags auf Kosten anderer gehen. Kindergärtnerinnen zum Beispiel, die zumindest in Dresden wohl nur perspektivlos Prosecco trinken. Überhaupt die Frauen – nicht nur seine Ex Carola und seine Neue, Pamela, müssen so einiges aushalten. So mancher flache Witz hat dabei gerade noch Altherrencharme.

Wenn er dann davon spricht, dass Musikerkollege Herr Stephan Flüchtlingskindern ehrenamtlich Klavierunterricht gibt, damit sie Anschläge üben, dann kann das auch in die falsche Richtung zielen. Selbst die Sticheleien gegen Neu-Ulm sind nach der zehnten Wiederholung nur noch bedingt originell. Humor ist, wenn man trotzdem lacht?

Wirklich amüsante Satire ist dagegen rar. Glanzpunkte sind die Sticheleien gegen die Bundeswehr, die wohl auf Mitleid setze und deren Hubschrauber nur Schraub und kein Hub hätten. Die mit Moos angesetzten Rotorblätter eigneten sich zumindest als Biowaffen, in dem man die Gegner mit extra scharfem Schnittlauch beschieße. Und auch seine Käuferkonsumkritik, dass man beim Kauf von Kinderarbeitskleidung aus Bangladesch doppelt beschissen werde „Erst ist es billig und dann geht es auch noch schnell kaputt“ zielte in der Überspitzung in die richtige Richtung. Weitere Glanzpunkte seiner Show – die Soli und Lieder seiner zwei Musikerkollegen und sein Schlagzeugsolo als Zugabe.