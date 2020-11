Bis zum Beginn der Corona-Krise boomte die deutsche Fitnessbranche: Rund 12 Millionen Menschen waren 2019 in einem der fast 10 000 Fitnessclubs in Deutschland aktiv. Mit der Corona-Pandemie ging 2020 die Schließung der Studios einher. Dies führte zu massiven Abo-Zuwächsen bei so genannten Fitne...