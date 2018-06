Beratung Fit werden für Berufseinstieg

Neu-Ulm / swp

Welche Perspektiven bieten sich nach dem Abschluss? Wie können sich junge Menschen auf ihren Berufseinstieg vorbereiten? Antworten darauf gibt die 7. Vocatium Ulm/Neu-Ulm am 5. und 6. Juli in der Ratiopharm-Arena. Von 8.30 bis 14.45 Uhr stehen 63 Unternehmen, Institutionen, (Berufs-)Fachschulen und Hochschulen für Gespräche zur Verfügung. In diesem Jahr werden Schüler von mehr als 50 Schulen aus der Region Ulm/Neu-Ulm die Messe besuchen, um in persönlichen Gesprächen bei ihren potenziellen Ausbildern zu punkten oder einen Einblick ins Studium zu bekommen. Veranstalter ist das IfT Institut für Talententwicklung. Anmeldungen zu Gesprächsterminen sind noch bis 13. Juni über www.erfolg-im-beruf.de möglich.