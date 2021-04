Der Lockdown bleibt vorerst bestehen. Was tun, um trotz eingeschränkter Möglichkeiten fit zu bleiben? Wir haben uns bei Vereinen in Ulm und der Region umgehört, was sie anbieten können und was in ihren Fitnessstudios los ist.

Das Fitnessstudio des TSG Söflingen ist momentan geschlossen, erzäh...