Engagement Fischparadies soll kranke Kinder erfreuen

Ulm / Niko Dirner

Ein Ulmer baut mit Kumpels ehrenamtliche das Aquarium im Klinikum am Michelsberg neu auf. Da das Vorhaben teuer ist, bitten sie um Spenden.

Sie dürfen wieder raus aus der Kinderklinik, endlich! Jakob und Oskar sitzen mit roten Backen in ihrem Zwillings-Kinderwagen, die Vorfreude ist groß auf den versprochenen Besuch in einem Spielzeugmarkt. Sechs Mal haben die Dreieinhalbjährigen das jetzt schon hinter sich. Sie sind sozusagen „Stammgäste“ am Michelsberg. Und doch ist es heute anders, im Foyer des Ulmer Krankenhauses zu warten, bis die Mama im Zimmer gepackt hat: Denn die Fische fehlen. „Der Publikumsmagnet”, wie Claudia Saccarello vom Empfang sagt.

Die Fische, das ist, das war das Aquarium neben der Pforte. Ein 1000-Liter-Becken voller Buntbarsche. Schön anzusehen. Lebendig. Spannend. Beruhigungspille für aufgeregte Eltern. Ablenkung für leidende Kinder. Aber zuletzt auch ein Friedhof für Fische. Weil dort Tiere zusammengebracht wurden, die sich nicht vertragen. Weil niemand mehr nach Sauerstoff, Futter und Filter schauen konnte, nachdem der Erbauer verstorben war. Es folgten: Der Abriss. Ein Aufruf. Und der Auftakt in eine beispielhafte Helfergeschichte.

Viele haben Hilfe angeboten

„Für uns war klar, dass wir hier einsteigen müssen”, sagt Elvira Wäckerle. „Denn das Aquarium ist der Renner.” Wäckerle leitet den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder. Zusammen mit Mathilde Maier vom Förderkreis für intensivpflegedürftige Kinder hat sie bei Facebook für den Wiederaufbau getrommelt. „Sehr viele Menschen“ hätten daraufhin ihre Hilfe angeboten, letztlich sei es auf Daniel Hausener hinausgelaufen.

Der Ulmer kann aus dem Stand heraus Vorträge über Aquaristik im Allgemeinen und Malawi- Buntbarsche im Besonderen halten. Der Fahrschullehrer betreut mit zwei Kumpels aus Österreich eines der größten Foren zu dem Thema bei Facebook. Nachdem Elvira Wäckerle mit ihrer Bitte dort aufgeschlagen war, startete das Projekt „Fischparadies soll Kinderaugen zum Leuchten bringen” – mit einem Erfolg, der ihn fast umgehauen hätte. „Wir haben unheimlich viel Unterstützung erfahren”, sagt der 38-Jährige, während er sich über das bereits geleerte und gereinigte Becken beugt. Die naturgetreu gestalteten Steine aus Glasfaserkunststoff etwa, die er heute mit Kumpel Dirk Wagner aus Tirol einbauen will, sind allesamt gespendet. „Da liegen gut 1200 Euro”, sagt Hausener und zeigt auf die federleichten Brocken auf dem Fußboden. Auch Pumpen, Filter und die Beleuchtung für eine artgerechte Anlage hat er von Herstellern und Importeuren bekommen. Dazu kamen Überweisungen auf ein eigens eingerichtetes Konto.

Dennoch hat der Förderverein bereits rund 1000 Euro für das neue Aquarium ausgegeben. Vorgestreckt sozusagen. Denn Hausener und Wagner haben sich zum Ziel gesagt, das Geld zurückzuzahlen, alles über Spenden zu finanzieren. Rund 3000 Euro wird die Anlage kosten. Und dann braucht es ja noch die Tiere, bis zu 70 so genannte Mbunas sollen es sein, wofür noch mal 400 Euro fällig werden. Die Pflege werde er übernehmen, sagt Hausener. Es gelte, wöchentlich nach den Fischen zu schauen, Wasser auszuwechseln, die Filter zu warten.

„Wir sind froh, dass es weitergeht”, sagt Empfangsfrau Claudia Saccarello. „Das war schon eine Nummer, dieser riesige Tank voller Fische”, meint Zwillings-Vater Randy Vogel. Im Juli, sagt er, seien sie wieder da, und hoffentlich auch die Fische.