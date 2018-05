Soziales Fischparadies für kranke Kinder vollendet

Ulm / Niko Dirner

Viele Stunden ehrenamtliche Arbeit und hunderte gespendete Euro stecken im neuen Aquarium der Ulmer Kinderklinik.

Wenn die bunten Fische vorbeiziehen, ist das Aua kurz vergessen: Das Aquarium in der Kinderklinik ist so wichtig, dass es auf Initiative der Förderkreise für tumor- und leukämiekranke sowie für intensivpflegedürftige Kinder neu gestaltet worden ist. Und zwar ehrenamtlich von Daniel Hausener und seinen Kumpels von der Facebook-Gruppe „Malawi Buntbarsch“. Sie warben auch Sachspenden im Wert von 1400 Euro ein. Dazu kamen Geldspenden von fast 3000 Euro. Unterm Strich bleiben 600 Euro übrig – was noch lange fürs Futter reicht.