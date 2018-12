Leitartikel Chirin Kolb über den städtischen Haushalt Finanzieller Spagat

Ulm / Chirin Kolb

Ulm geht es finanziell richtig gut. Fast könnte man sagen: Die Stadt an der Donau schwimmt im Geld. Während anderswo in Deutschland sparen und streichen Tagesgeschäft sind, kann sich Ulm vieles leisten – so viel, dass die Stadtverwaltung mit dem Abarbeiten längst nicht mehr hinterherkommt. Im Haushalt 2019 rechnet Finanzbürgermeister Martin Bendel erstmals sogar mit einem Überschuss von mehr als 20 Millionen Euro.

Die prächtige Finanzlage weckt Begehrlichkeiten, erst recht vor der Kommunalwahl. Die Haushaltsberatungen boten zeitweise ein reichlich absurdes Schauspiel. Die Stadträte priesen zwar Maßhalten und Finanzdisziplin, fast jede Fraktion hatte aber mehrere Vorschläge parat, die unbedingt schneller als vorgesehen oder gar gleich zusätzlich verwirklicht werden müssten. Gebührenfreie Kindergärten, zeitiger Umbau des Museums, Sanierung des Söflinger Forsthauses, hier noch was und dort noch was – manches davon sinnvoll, manches aber auch nur wünschenswert.

Der kostenlose Nahverkehr während der neunmonatigen Teilsperrung der Friedrich-Ebert-Straße beispielsweise ist ein richtiges Signal an die Bürger und Händler, aber auch ein teures. Man darf sehr gespannt sein, wie die Stadträte den Ulmern 2020 erklären, dass das Bus- und Straßenbahnfahren nach Ende der Baustellen samstags wieder was kostet.

Gezielt investieren

Ein finanzieller Spagat ist gefragt. Die Stadträte müssen Ulm für die Zukunft fit machen, und das heißt: investieren, nicht nur in Stein. Die gute Finanzlage eröffnet beneidenswerte Möglichkeiten. Die Stadträte müssen aber auch vorsorgen für schlechtere Zeiten. Wenn die Einnahmen nicht mehr so sprudeln, dürfen jetzige Ausgaben nicht zur unerträglichen Belastung werden.

Noch ein Spagat: zwischen bauen und bewahren. Der Sanierungsstau gerade bei Schulen und Brücken ist immens. So lange die Stadt derart hinterherhinkt, die nötigste städtische Infrastruktur zu erhalten, sollten neue Projekte nur wohlüberlegt angegangen werden.

Prioritäten setzen ist also angesagt. Und mehr noch: sich auch daran halten. In der Theorie funktioniert das gut. In der Praxis jedoch fällt beinahe jedem Stadtrat ein Projekt ein, das unbedingt an allen anderen vorbei doch jetzt gleich erledigt werden muss. Zukunftsgerichtet ist das nicht.