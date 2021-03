Weder das Finanzamt in Ulm noch das Rathaus registrieren als Steuereinnehmer bisher regelrecht wegbrechende Einnahmen in der Krise. Das ist beruhigend für das Gemeinwesen und kann als Indiz für die wirtschaftliche Stärke der Region Ulm gewertet werden. Allerdings entspannt sich die Lage für die betroffenen Unternehmen nach der weiteren Verlängerung des Lockdowns keineswegs. Vor allem der Handel, der nun wenigstens nach Stufenplan öffnen konnte, und die seit November geschlossene Gastronomie stehen vor einer ungewissen Perspektive. Zwar läuft die Aussetzung im Insolvenzrecht weiter, doch was kommt danach?

Sicher aus dem Lockdown

Hoffentlich nicht Pleiten und Entlassungen im großen Stil, so dass auch aus Kurzarbeitern Arbeitslose werden – mit vorläufig wenig Aussicht auf eine Neueinstellung. Eventuell bietet auch die Initiative von Oberbürgermeister Gunter Czisch einen Ansatz, um zumindest lokal und sicher aus den Zwangsschließungen herauszukommen.

Nur wenn alle wieder ausreichend verdienen, kommt der Wirtschaftskreislauf in Gang. Die Einbrüche bei der Lohnsteuer zeigen, dass im Portemonnaie der Verbraucher das Geld fehlt. Die IHK steht ohnehin auf dem Standpunkt: Wer ein gutes Hygienekonzept hat, soll wirtschaften können. Dazu ist es bei regional beherrschbaren Inzidenzen höchste Zeit.