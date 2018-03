Bluestage Finale mit Paul Lamb & The King Snakes

Ulm / Christoph A. Schmidberger

Ihr aktuelles Album „Live at the Royal Albert Hall“ (Big Shed Music) haben sie in jenem legendären Konzerthaus in London aufgenommen, wo schon Cream, The Who oder The Moody Blues konzertierten. Und die Hörer der BBC wählten sie fünfmal zur besten britischen Bluesband. Jetzt boten Paul Lamb & The King Snakes ein großes Finale der 42. Ulmer Bluestage vor 120 Zuhörern im verwinkelten, natürlich ausverkauften Festungsgemäuer des Charivari.

Die King Snakes um den Mundharmonika-Spieler und Sänger Paul Lamb (62) gingen um 1990 aus den Blues Burglars hervor, mit denen Lamb schon in den 80ern durch Europa getourt war. Sie sind eine der Bands, die sich damals von den omnipräsenten Vorbildern des krachenden britischen Blues Rock eines Eric Clapton oder Rory Gallagher lossagten und mehr auf einen traditionellen, swingenden Blues amerikanischer Prägung setzten. Und das ist eindrucksvoll auf mittlerweile 17 Studio- und Live-Alben dokumentiert.

1994 gelang Lamb unter Mitwirkung des Produzenten Pete Waterman (Stock Aitken Waterman) mit dem von House-Beats unterlegten „Harmonica Man“ ein kleiner Single-Hit in der englischen Hitparade. Da muss die musikalische Begegnung mit Mark Knopfler geradezu eine Offenbarung gewesen sein. Im Charivari war von Anfang an spürbar, es mit echten Könnern zu tun zu haben, deren wichtigstes Kennzeichen eine große Portion Humor ist.

Kuss auf die Wange

Lamb drückte Gastgeber Frank Schreiber, der für das Frühjahr eine positive Bilanz zog, einen dicken Schmatzer auf die Wange, bevor er zu Bluesharp-Klängen lasziv die Hüften kreiste und sich in den Schritt griff. So leidenschaftlich und talentiert die Snakes mit Bassist Rod Demick und den einen coolen Rhythmus haltenden Drummer Dino Coccia auch aufspielten, allen voran der mit seiner Sonnenbrille wie ein neuer „Blues Brother“ aussehende Ryan Lamb an der Leadgitarre oder der tiefschwarz singende Rhythmusgitarrist Chad Strentz – der Showman war mit Abstand Lamb senior. Der rutschte immer wieder auf den Knien herum, klopfte sich auf die Brust oder ging während der ausgedehnten Instrumentaljam bei B. B. Kings „Guess Who“ mit seiner Harp in der Menge spazieren.

Selbstverständlich sang das johlende Publikum zur Zugabe kräftig die A-cappella-Version von „Midnight Special“ mit. Mit der bekräftigten die King Snakes noch einmal ihren Status als absolut schräge und kultverdächtige Truppe, die man unbedingt einmal erlebt haben muss.