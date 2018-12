Filmprojekt Filmische Hommage ans Ruhetal

Ulm / kst

Ferien, Freizeit, Freundschaften – viel verbinden die Ulmer mit dem Ruhetal, in dem seit Jahrzehnten im Sommer und inzwischen auch in den Pfingstferien Kinder betreut werden. Im kommenden Jahr feiert die evangelische Ferienerholung ihr 70-jähriges Bestehen: Anlass für drei junge ehrenamtliche Mitarbeiter, die Entstehung und Entwicklung des Freizeitheims etwas genauer zu betrachten.

Persönliche Geschichten

„RUHDO – Die Ruhetal-Doku“ heißt der Film, der im Herbst 2019 in einem Ulmer Kino gezeigt werden und außerdem als DVD erscheinen soll. Als „eine Hommage an das Ruhetal“ bezeichnen die Macher rund um Robert Simon ihre Dokumentation.

„Wir wollen die persönlichen Geschichten und Erlebnisse der Kinder, Mitarbeiter, Küchenhelfer und Leiter dem Zuschauer näherbringen“, erzählt der 27-Jährige. Und weiter: „Unser Ziel ist es zu erklären, warum so viele Menschen seit so langer Zeit ihr ganzes Herzblut in diesen Ort hineinstecken.“

Erste Filmaufnahmen und Interviews sind bereits im Kasten, zudem werden alte Zeitungsartikel, Fotos und Videos eingebaut. Verantwortlicher Träger des Projekts ist der Förderverein Ruhetal, der auf Spenden angewiesen ist.