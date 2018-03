Kreditinstitute Amtswechsel bei der Sparkasse Ulm

Ulm / Frank König

Der neue Sparkasse-Vorstandschef Stefan Bill gibt einen Ausblick auf die Zukunft. Vorgänger Manfred Oster wurde verabschiedet.

Unter dem neuen Vorstandschef Stefan Bill will sich die Sparkasse den Herausforderungen der Digitalisierung stellen. Gleichzeitig will Bill aber am Filialnetz in Ulm und Alb-Donau festhalten. „Filialen gehören zum genetischen Code der Sparkassen“, sagte Bill (45) am Donnerstagabend beim Amtswechsel im Congress Centrum Ulm. Mit Blick auf die Neubauten, die unter seinem Vorgänger Manfred Oster auch in der Neuen Mitte entstanden sind, stellte Bill aber fest: „Es wird nicht mehr viel zum Bauen geben.“ Der Augsburger kommt von der Sparkasse Altötting-Mühldorf nach Ulm und übernimmt den Chefposten zum Monatswechsel.

Vor seiner Vorstellung hatten die rund 700 geladenen Gäste, darunter die Top-Repräsentanten der regionalen Wirtschaft, den langjährigen Vorstandsvorsitzenden Oster (65) mit Standing Ovations verabschiedet. Landrat Heiner Scheffold als Verwaltungsratsvorsitzender nannte Manfred Oster einen „Ermöglicher“, der die Sparkasse als Partner der regionalen Unternehmen aufgestellt und sie durch die Finanzkrise 2009 begleitet habe. Er bescheinigte ihm „Klarheit, Verlässlichkeit und Menschlichkeit“.

Scheffold erinnerte auch daran, dass Oster sich in der Niedrigzinsphase von rund 21.000 Scala-Sparverträgen trennen wollte und ihn der daraus resultierende juristische Streit „sehr mitgenommen hat“. Weil Oster sonst eigentlich die Sparerinteressen vertrete, habe er sich die Entscheidungen beim Ausstieg aus Scala „alles andere als leicht gemacht“.

OB Gunter Czisch sagte, Oster sei in Ulm „omnipräsent“ gewesen und habe die Sparkasse regelrecht „zelebriert“. Der Stuttgarter Sparkassenpräsident Peter Schneider verlieh ihm die goldene Sparkassenmedaille. Er bekannte sich zu Europa, forderte aber, dass Partnerstaaten die Probleme ihrer Banken in eigener Verantwortung lösen sollten.

Oster selber zeigte sich bei der Veranstaltung, die auch vom Chor Ulmer Spatzen und der JBU umrahmt wurde, sichtlich gerührt. Es sei ihm nie so sehr um den ökonomischen Erfolg, sondern das menschliche Miteinander gegangen. Dafür würde er auch als „Business-Evangelist“ auftreten. Mit Oster hat sich seit 2000 das Bilanzvolumen der Sparkasse auf über sechs Milliarden Euro fast verdoppelt. Die Mitarbeiterzahl geht von rund 1100 leicht zurück.