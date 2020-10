Seit 1998 ist der börsennotierte Optiker-Filialist Fielmann in Ulm in zentraler Lage vertreten. Das Unternehmen verkauft Brillen und Kontaktlinsen an der Neuen Mitte. Doch seit wenigen Wochen ist die Filiale geschlossen. Zahlreiche Plakate kleben in den Schaufenstern, verdecken die Sicht ins Innere...