Die „Riders in the Sky“ mit 146 Schuss, darunter 66 Leuchtkometen inklusive Glitzer- und Knattersterne oder doch das „360-Grad-Inferno“: Mit solchen Feuerwerk-­Angeboten in ihren Prospekten haben Norma, Lidl und Aldi auch in Ulm für Verwirrung gesorgt. Gibt es zum Finale des Corona-Jahres...