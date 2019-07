Drama in Blaubeuren-Gerhausen: Bei einem Brand in einem Wohnhaus sind drei Menschen ums Leben gekommen – darunter zwei Kinder. Die jüngere Tochter besuchte die nahegelegene Grundschule. Die musste die für Freitag geplante Zeugnisausgabe in eine andere Schule verlegen.

Mindestens drei Menschen sind in der Nacht beim Brand eines Wohnhauses in Blaubeuren-Gerhausen ums Leben gekommen. Dabei handelt es sich aller Voraussicht nach um einen Familienvater und zwei junge Mädchen. Sie sollen 9 und 13 Jahre alt sein. Eines der Kinder wurde erst später tot in dem völlig zerstören Gebäude aufgefunden. Die Frau und Mutter wurden offenbar vor dem völlig zerstörten Wohnhaus in der Weihergasse angetroffen – ebenso eine weitere, 18 Jahre alte Tochter, die außer Haus geschlafen haben soll.

Polizei geht von Explosion in der Weihergasse aus

Die Feuerwehr war in Blaubeuren-Gerhausen mit starken Kräften im Einsatz.

© Foto: Joachim Striebel

„Wir gehen von einer Explosion aus“, sagte Wolfgang Jürgens, Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm. Nach der Ursache suchen nun Spezialisten der Kriminalpolizei. Die Staatsanwaltschaft wurde unterrichtet. Mehrere Notfallseelsorger betreuen Angehörige, Nachbarn und Einsatzkräfte. Die Ermittlungen dauern zur Stunde noch an.

Die Bild spekuliert darüber, dass es sich bei der Explosion mit anschließendem Brand um eine Beziehungstat handeln könnte. Dem Bericht zufolge wollte sich die Ehefrau von ihrem Mann trennen.

Youtube

Nachbarn konnten nicht mehr helfen

Nachbarn wurden am frühen Freitagmorgen um 3.38 Uhr durch einen lauten Knall geweckt. Als sie nachschauten, stand das von einer fünfköpfigen Familie bewohnte Haus in der Weihergasse in Flammen. Helfen konnten sie allerdings nicht mehr. Die sofort alarmierte Feuerwehr schickte Einsatzkräfte mit Atemschutz ins Gebäude, sie fanden zwei Personen, denen nicht mehr geholfen werden konnte.

Die rund 80 Feuerwehrleute aus Blaubeuren und den Teilorten starteten einen massiven Löschangriff, der bald Erfolg zeigte. Zu den Umständen des Brandes machte die Polizei keine zunächst keine weiteren Angaben.

Bis auf einzelne Glutnester war das Feuer nach der Explosion von der Feuerwehr in Blaubeuren am Morgen gelöscht.

© Foto: Joachim Striebel

Getötetes Mädchen ging in die nahegelegene Grundschule

Betroffen von dem Unglück ist auch die wenige hundert Meter von dem Wohnhaus entfernte Grundschule. Weil Klassenzimmer für die Gespräche der Notfallseelsorge mit Einsatzkräften, Angehörigen und Nachbarn in Anspruch genommen wurden, wurde die Zeugnisausgabe in die Turnhalle der Realschule verlegt. Das jüngere der getöteten Mädchen besuchte die Gerhauser Grundschule. Wie Holger Oellermann, Sprecher der Notfallseelsorge Ulm/Alb-Donau, berichtet, gingen am Morgen ein Notfallseelsorger und ein Feuerwehrmann mit in die Klasse.

B28 musste nach Explosion zeitweise gesperrt werden

Die Flammen sind offenbar mittlerweile bis auf einzelne Glutnester gelöscht. Wegen des großen Feuerwehraufgebots musste auch die naheliegende Bundesstraße B28 zeitweise gesperrt werden.

Im Januar: Heftige Explosion in Donzdorf

Im Januar hatte es in Donzdorf im Kreis Göppingen ebenfalls eine schwere Explosion gegeben. Damals war ein Haus schwer beschädigt worden.

Donzdorf Heftige Gasexplosion zerstört Haus in Donzdorf Am Sonntag hat es in Donzdorf im Kreis Göppingen eine heftige Explosion gegeben. Die Bewohnerin wurde schwerst verletzt. Der geplante Narrensprung musste abgesagt werden.

Weitere Informationen folgen.

Das könnte dich auch interessieren

Unfall und Stau auf B10 Auto überschlägt sich mehrfach auf B10 bei Uhingen - Fahrerin wird schwer verletzt Wegen eines schweren Unfalls war die B 10 in Richtung Ulm zwischen Ebersbach und Uhingen am Donnerstagmittag zeitweise gesperrt. Eine Person wurde schwer verletzt.