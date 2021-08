Die Mitglieder der Rettungshundestaffel sind schockiert. In der Nacht zu Montag wurde in Ulm-Söflingen in ein Autohaus eingebrochen. „Die einzige Beute war unsere prall gefüllte Spendendose“, berichtet Holger Oellermann, der zweite Vorsitzende der Rettungshundestaffel Ulm, eine Abteilung der