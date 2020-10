Bis zu seinem 13. Lebensjahr wusste Hansjörg Prinzing nicht, was aus ihm werden sollte. Irgend etwas mit Landwirtschaft vielleicht, weil sein Onkel einen Bauernhof hatte. Doch dann kam er 1973 in seinem Geburtsort Süssen auf dem Weg zur Schule an einem abgebrannten Hof vorbei, aus dem die Jugendfe...