Die kleine Drehleiter DL 16/4 war ideal, um in den engen Gassen in Ulm schnell am Brandort zu sein. Später war das Feuerwehrauto mit der 18 Meter langen Drehleiter – noch ohne Korb – in den Teilorten Grimmelfingen und Eggingen im Einsatz. Warum Markus Mühlberger, Feuerwehrmann bei der Hauptwache in Ulm, jetzt zum letzten Mal im Führerhaus saß.

Nun ist die Drehleiter, Baujahr 1989, ein Stück Ulmer Geschichte: Oberbürgermeister Gunter Czis...