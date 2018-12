Konzerte Festliches Programm in Ulmer Kirchen

Ulm / Simon Wagner

Weihnachtszeit ohne Musik? Das wäre in etwa so wie eine Orgel ohne Pfeifen oder eine Violine ohne Bogen. Tatsächlich zählen die Tage vor und während des Fests zur konzertanten Hochsaison. Für die Ulmer Kantoren bedeuten sie gleichzeitig eine Zeit des Hochbetriebs.

Das kann der Kantor des Ulmer Münsters, Friedemann Johannes Wieland, bestätigen. Zusammen mit dem Motettenchor der Münsterkantorei wird er bereits am 23. Dezember um 19 Uhr in der Pauluskirche Teile von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium aufführen. Für Wieland auch in terminlicher Hinsicht ein „toller Auftakt“ in die Weihnachtszeit. Eine Meinung, die er offenbar mit den Ulmern teilt: Für das festliche Konzert gibt es nur noch Restkarten. Doch damit längst nicht genug: An Heiligabend, dann wieder im winterlich frischen Münster, verantwortet Wieland die musikalische Umrahmung dreier Gottesdienste, ehe am zweiten Weihnachsfeiertag, um 11.30 Uhr das traditionelle Weihnachtskonzert über die Bühne des Münsters geht. Neben festlichen Trompetenklängen wird auch Wielands Orgelspiel zu hören sein. „Weihnachten ist für mich beruflich geprägt“, sagt Wieland. So sehr, dass er erst am 26. Dezember wirklich zur Ruhe kommt. So ganz ohne Musik geht es aber selbst dann nicht. Bei sich zu Hause findet sich dann Bachs Weihnachtsoratorium oder aber Weihnachtsjazz im CD-Spieler.

Hausgemachte Musik hingegen erklingt im Hause Scheffel. Der heimischen Kür ist da allerdings schon die feierliche Pflicht vorausgegangen. In der Neu-Ulmer Petruskirche leitet zuvor Kantor Oliver Scheffel an Heiligabend um 17.30 Uhr die Aufführung feierlicher Motetten und die festliche Orgelmusik am 25. Dezember um 10 Uhr. Den musikalischen Gottesdienst am Zweiten Feiertag, ebenfalls um 10 Uhr, verantwortet hingegen Burkhardt Hoppenstedt. Eher die Tage nach Weihnachten sind es, in denen die Besinnlichkeit schließlich auch bei Scheffels Einzug hält.

Etwas geruhsamer werden die Tage für Andreas Weil, Kirchenmusiker an der Wengenkirche. Das dortige Angebot an den Festtagen versteht er bewusst als Ergänzung zu den übrigen Veranstaltungen in der Stadt. Freilich aber wird an Heiligabend „Cantart“ mit Werken von Pretorius, Bach und Weils eigenen Kompositionen für feierliche Klänge sorgen, ehe konzertant Ruhe einkehrt. Doch wie schon in den vergangenen Jahren wird Weil auch in diesem Jahr wieder Station in den Universitäts- und Rehabilitationskliniken machen, um den dortigen Patienten ein klingendes Präsent zu bringen. Ein emotionaler Besuch, der oftmals Tränen der Freude zur Folge hat, wie Weil berichtet. Im privaten Rahmen hingegen kommt Weils „Hausheiliger“ Fritz Wunderlich zum Einsatz. Der Tenor spielte 1966 zusammen mit seinem Duettpartner Hermann Prey und Sprecher Will Quadflieg die Weihnachtsgeschichte ein. Sie anzuhören, für Weil ein festes Ritual – alle Jahre wieder.

Ein ganz anderes Ritual pflegt hingegen Joseph Kelemen, Kantor der St. Johann Baptist Kirche in Neu-Ulm. Am Vorabend des 24. Dezembers, wenn die Kirche leer und weitgehend dunkel ist, setzt er sich an die Orgel, um sie für die kommenden Festtage einzustimmen.

Das Instrument kommt gleich am Heiligen Abend um 16 Uhr zum Einsatz, wenn es den Kindergottesdienst mit Krippenspiel und um 22 Uhr unter anderem traditionelle wie auch moderne Weihnachtslieder begleitet. Am Ersten und Zweiten Feiertag, jeweils um 10.30 Uhr, folgt die Orchestermesse „Missa Brevis“ von Wolfgang Amadeus Mozart und tags darauf festliche Musik für zwei Trompeter und Orgel. „Vielfalt wird bei uns großgeschrieben“, sagt Kelemen. Vielfalt, die jedoch etliche Vor- und Nachbereitungen notwendig macht. Über Weihnachten jedenfalls ist Zeit für ihn ein rares Gut. Trotz der berufsbedingten Hektik, ist es ihm ein großes Anliegen, die Zuhörer musikalisch zu beschenken, wie er unterstreicht. Bei der Auswahl der Festmusik macht er allerdings einen Bogen um das Bachsche Weihnachtsoratorium. „Das überlasse ich den Evangelischen.“

Und die greifen zu, wie auch die Wiblinger Kantorei unter der Leitung von Albrecht Schmid. Sie wird am Zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 18 Uhr in der Ulmer Martin-Luther-Kirche drei Teile sowie ausgesuchte Chorstücke des Oratoriums aufführen.