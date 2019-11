Ulm ist Verkehrsknotenpunkt und Drehscheibe für Reisende in alle Richtungen. Nur derzeit nicht. Denn seit Montag dieser Woche ist der Hauptbahnhof zur Baustelle geworden. Bei den Arbeiten in Zusammenhang mit der Neubaustrecke Ulm-Stuttgart werden die Gleise der Neubaustrecke an den Hauptbahnhof Ulm...